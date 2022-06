Iliad lancia una serie di importanti promozioni per l’estate. Dopo il lancio della Fibra ottica, il gestore francese non perde di vista il campo della telefonia mobile. In questo senso, la migliore iniziativa del momento in casa Iliad è la Flash 100.

Iliad, la tariffa con 100 Giga ed il 5G a costo zero

Il ritorno a listino della Flash 100 non prevede alcun cambio rispetto al recente passato. I clienti che scelgono questa ricaricabile si troveranno a pagare una quota mensile dal valore di 9,99 euro ogni mese e dovranno aggiungere anche una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Sul fronte dei consumi, gli utenti riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 120 Giga per la connessione di rete.

Confermata anche la principale sorpresa della Flash 100, ossia la tecnologia 5G. Tutti gli abbonati che scelgono questa ricaricabile potranno accedere a questa ricaricabile completamente a costo zero. L’occasione per il 5G a costo zero è prevista sia per i nuovi abbonati di questa tariffa sia per chi già ha attivato in passato la Flash 100. La strategia commerciale di Iliad è quindi ancora parallela rispetto a quella di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.

Le reti 5G di Iliad sono oggi disponibili in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.