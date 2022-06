POCO annuncia il lancio a livello globale di POCO F4e POCO X4 GT, i nuovi dispositivi con i migliori chipset della categoria, che offrono performance eccezionali ad un prezzo accessibile.

POCO F4 è dotato di tutti i punti di forza di uno smartphone di categoria flagship, con un’elevata efficienza energetica. Alimentato dal processore di categoria flagship Snapdragon® 870, POCO F4 porta sul mercato il processore prime core con la frequenza più alta che questo brand abbia mai avuto. POCO X4 GT è invece un campione di velocità a prezzi accessibili, ottimizzato per offrire performance più efficienti e più fluide per tutte le esigenze dei gamer e per ogni tipo di intrattenimento. POCO X4 GT è dotato del chipset MediaTek Dimensity 8100 e mette a disposizione dei suoi utenti la migliore efficienza energetica della sua categoria, raggiungendo al tempo stesso nuove vette nelle prestazioni tra i processori di livello flagship.

“I prodotti POCO di categoria flagship hanno sempre offerto performance best-in-class su tutti i fronti, e con il lancio di POCO F4 e POCO X4 GT, siamo sicuri di aver centrato ancora una volta l’obiettivo. Siamo davvero felici di avere a bordo i chipset Snapdragon® 870 e MediaTek Dimensity 8100.” – ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. “Soddisfare gli standard più elevati per un’esperienza di intrattenimento di altissima qualità, mantenendo al tempo stesso un prezzo competitivo, questo è l’approccio che riassume l’esperienza POCO di categoria flagship.”

POCO F4: Estremamente potente con tutti i punti di forza

POCO F4 è dotato del chipset di livello flagship Snapdragon® 870 e presenta un processore da 7nm con supporto 5G [1]. Il dispositivo ha il core principale con la frequenza più alta di POCO, che gira a 3,2GHz. La potenza di elaborazione di POCO F4 permette di caricare le app in tempi brevi, e supporta giochi ad alta risoluzione grafica oltre a offrire una fluida esperienza di scorrimento delle pagine Web e delle app. Queste performance di livello così elevato vengono rese possibili da una camera di vapore da 3,112mm² e dall’adozione di LiquidCool Technology 2.0. La RAM LPDDR5 di POCO F4 e la ROM UFS 3.1 di livello flagship permettono di accedere rapidamente ai dati e sono ideali per utilizzare le diverse applicazioni in multitasking.

POCO F4 è il modello più sottile della linea di prodotti POCO fino a oggi realizzati. Il dispositivo vanta un display AMOLED E4 da 6.67″ e un DotDisplay ultra-sottile da 2.76mm, tra i più sottili sul mercato. Il display ha un refresh rate di 120Hz e un touch sampling rate di 360Hz per garantire tempi di latenza più bassi. Con un picco di luminosità di 1.300 nits, lo schermo di POCO F4 fa sì che ogni momento sia visualizzato e rappresentato rendendo al meglio dettagli e contrasti. Doppi altoparlanti certificati Dolby Atmos aggiungono all’esperienza immersiva un suono chiaro e dinamico. Questa esperienza d’uso coinvolgente e le sue funzionalità a elevate prestazioni ne fanno il dispositivo con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nel segmento flagship del settore.

La tripla fotocamera posteriore di POCO F4 vede la prima installazione in assoluto di uno stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) su un dispositivo con una fotocamera principale da 64MP. Questo permette di scattare immagini nitide e precise anche in condizioni di scarsa illuminazione, per una replica digitale quasi perfetta dei momenti catturati. Alla fotocamera principale da 64MP sono abbinati un obiettivo grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. Insieme, riescono a catturare anche i più minuscoli dettagli. La configurazione della fotocamera di POCO F4, dotata di 4K include tantissime funzioni divertenti e comode tra cui la modalità selfie panoramico, la modalità notturna, AI Skyscaping 4.0 e AI Erase 2.0.

POCO F4 ha una batteria da 4,500mAh (typ) ed è dotato di ricarica turbo da 67W che impiega solo 38 minuti per ricaricare il dispositivo fino al 100% [2]. Con la batteria completamente carica, riesce a sostenere una sessione di 10 ore consecutive di gioco, 21 ore di riproduzione video e 119 ore di riproduzione di musica [3]. Il dispositivo utilizza la tecnologia Middle Middle Tab (MMT), un metodo di ricarica veloce che fa circolare le correnti elettriche in due direzioni divise per migliorare la velocità e la stabilità di ricarica, mantenendo prestazioni di altissimo livello per periodi di tempo più lunghi.

POCO X4 GT: performance elevate per il gaming e campione di velocità per l’intrattenimento

POCO X4 GT è dotato del chipset MediaTek Dimensity 8100 e del processore avanzato TSMC 5nm, che offre agli utenti performance veloci mantenendo un basso consumo energetico e un surriscaldamento minimo. POCO X4 GT possiede inoltre una RAM LPDDR5 e una ROM UFS 3.1 di livello flagship, che rendono questo dispositivo il più veloce di POCO per RAM e storage, e particolarmente adatto per i giochi con frame-rate elevata. La LiquidCool Technology 2.0 è il sistema di raffreddamento che mantiene il SoC fresco e garantisce prestazioni senza interruzioni, permettendo agli utenti di portare il dispositivo al massimo.

Per la prima volta su un dispositivo POCO, l’innovativo display LCD di POCO X4 GT con proporzioni 20.5:9 che lo rendono facile da afferrare e comodo da usare. Puntando a offrire il miglior LCD sul mercato, il dispositivo è dotato del primo LCD True Display di POCO. La temperatura dei colori viene adattata in maniera diversa, a seconda delle condizioni di illuminazione dell’ambiente in cui si trova, permettendo così una visualizzazione ottimale. Per offrire un’esperienza di visualizzazione con tutti i comfort, POCO X4 GT consente di ridurre fino al 30% la luce blu, dannosa per gli occhi [4]. POCO X4 GT offre inoltre un miliardo di colori e supporta la vasta gamma di colori DCI-P3 che si traduce, sullo schermo, in contrasti più precisi e dettagli più ricchi.

POCO X4 GT ricarica la propria batteria da 5,080mAh (typ) ad alta densità in maniera veloce e sicura, con una ricarica veloce da 67W, ed impiega fino a 46 minuti per una ricarica completa [5]. In sei minuti, abbiamo il telefono carico al 25%, e dopo un allenamento di 30-min sarà pronto all’ 85% [6]. Grazie alla tecnologia Middle Middle Tab (MMT) sarà possibile giocare per oltre 90 minuti dopo aver ricaricato il dispositivo per soli 10 minuti [7].

Dotato di una versatile configurazione a tripla fotocamera posteriore e di altoparlanti stereo Dolby Atmos®, POCO X4 GT offre anche funzioni da videocamera 4K con modalità utili e interessanti che aiutano gli utenti a sviluppare il loro potenziale creativo. Con una fotocamera principale da 64MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP, le foto catturano ogni dettaglio, vicino o lontano. E, per scattare selfie di elevata qualità, la fotocamera frontale da 16MP può soddisfare le esigenze degli utenti. Con 19 fantastici modelli di vlog preinstallati, oltre alla funzione ‘Bozze’, gli utenti potranno filmare e modificare contenuti di qualità fin da subito.

Fedele alla loro natura di dispositivi dotati di tutti i punti di forza, POCO aggiunge un servizio in più sia a POCO F4 che a POCO X4 GT. Gli utenti potranno infatti usufruire del servizio post-vendita premium, che offre una riparazione gratuita dello schermo nei primi sei mesi dall’acquisto.

Disponibilità sul mercato italiano

POCO F4 sarà disponibile in tre colori: Night Black, Moonlight Silver, Nebula Green, a partire dal 27 giugno, in due varianti:

6GB+128GB: prezzo consigliato €399,90 , acquistabile su po.co

, acquistabile su po.co 8GB+256GB: prezzo consigliato €449,90, acquistabile su po.co e Amazon

POCO X4 GT sarà disponibile in tre colori: Silver, Black, Blue e in due varianti acquistabili su po.co e Amazon dal 4 luglio:

6GB+128GB: prezzo consigliato €379,90

8GB+256GB: prezzo consigliato €429,90

Ovviamente, non possono mancare i prezzi Early Bird:

POCO F4

La versione 6GB +128GB , per 5 giorni su po.co, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduto a €349,90 .

, per 5 giorni su po.co, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduto a . La versione 8GB +256GB, per 5 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduto a €399,90.

POCO X4 GT