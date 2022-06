Dai primi tempi in cui si diffondevano i computer è passato davvero tanto tempo. La tecnologia ha fatto degli enormi passi in avanti, con grandi invenzioni di un tempo che ora sono praticamente dimenticate. Oggi, però, vogliamo parlarvi di come sono nate alcune di queste che oggi utilizziamo quotidianamente ma chiaramente più sviluppate. Eccone 5!

Tecnologia: 5 invenzioni del passato che non conoscevi

1) Il primo mouse per PC risale 1964 ed era fatto in legno.

Il primo mouse per computer viene dal lontano 1964. La sua costruzione era stata fatta col legno da Doug Albert.

2) NASA e l’allunaggio finto: costi da paura

Nel 1969, la NASA scelse di mettere in scena un finto allunaggio. Alla fine di tutto, scoprirono che questa finzione è costata più di procedere con un vero e proprio allunaggio.

3) Computer costruisti per gli amish

Alcuni amish erano costretti per necessità lavorative a usare le tecnologie moderne. Per cui, vennero realizzati dei computer apposta per loro che non avevano musica, video o internet ma solo programmi che servivano per portare a termine il loro lavoro.

4) Floppy disk: 12 milioni di vendite nel 2009

Prima non esistevano le memorie esterne USB e venivano usati i floppy disk. Questo caposaldo della tecnologia ci ha purtroppo salutato definitivamente nel 2009, lasciando negli appassionati un vuoto incolmabile.

5) Leone robot di… Leonardo da Vinci!

Leonardo da Vinci ha sempre dimostrato di avere un ingegno molto superiore rispetto alle persone della sua epoca. Tra le varie invenzioni fatte da lui, c’è anche un leone robot, conclusa poi dall’artista Renato Boaretto 500 anni dopo.