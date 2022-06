CoopVoce: scoperte le offerte di luglio, fino a 100GB e si parte da 4 euro

Fra i gestori virtuali ce ne sono alcuni che di sicuro ci sono guadagnati il posto di leader in assoluto. Tra questi il nome più importante è quello di CoopVoce, il quale sta migliorando pian piano riuscendo a tenere sempre attive le sue promozioni migliori che non cambiano mai né per quanto riguarda il prezzo, né per quanto riguarda i contenuti.

Proprio in base a questi presupposti, CoopVoce sta continuando a lanciare le sue promozioni migliori, ovvero quelle Evolution che non passeranno mai di moda. Ricordiamo che si tratta di tre offerte diverse tra loro ma che incarnano lo stesso ideale, ovvero quello di fornire gran risparmio ma soprattutto grande qualità e quantità a tutti coloro che dovessero sceglierle.

CoopVoce è uno dei provider più attivi: a dimostrarlo ci sono le Evolution con tutti i loro contenuti migliori

Ripetiamo dunque che tutte le offerte che trovate nell’elenco qui in basso rimarranno invariate nel tempo, senza mai cambiare il loro prezzo ma soprattutto i loro contenuti.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,99 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS