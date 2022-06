CoopVoce supera TIM e Vodafone con le EVO: ci sono 100GB a partire da 4 euro

Alcuni gestori come CoopVoce Stanno riuscendo a dimostrare che battere la concorrenza può essere davvero semplice se si continua a battere sulla stessa strada. Le promozioni lanciate durante gli scorsi mesi sono ancora disponibili e rispondono al nome di Evolution.

Si tratta di un cambiamento di strategia effettuato mesi e mesi fa, con lo scopo di battere i gestori virtuali ma anche quelli più famosi e blasonati.

CoopVoce: superata la concorrenza con le solite quattro offerte che sono ancora disponibili con gli stessi prezzi

Proprio queste sono le offerte che il pubblico si aspetta dal gestore, in realtà già viste anche durante gli scorsi mesi. Il provider sta dando grande prova di continuità nel tempo tenendo i prezzi sempre bassi e integrando il tutto con nuovi contenuti e regali che durano solo per un periodo di tempo limitato. Questa è dunque la strategia di CoopVoce che con tanti contenuti vuole prendersi il mercato non solo dei gestori virtuali.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,99 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS