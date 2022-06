Trony ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, proponendo un SottoCosto dal retrogusto davvero incredibile, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una soluzione assolutamente intrisa di offerte e di prezzi molto più bassi del normale, con la quale riuscire a spendere molto meno del previsto.

I prezzi che andremo ad elencare, lo ricordiamo, sono da considerarsi attivi solo ed esclusivamente per coloro che decideranno di acquistare tramite i negozi fisici in Italia, al momento non è possibile affidarsi all’e-commerce, come comunque spesso accade parlando di Trony. Il volantino è ottimo sotto svariati punti di vista, sebbene sia importante prestare attenzione alle scorte effettivamente disponibili, in quanto limitate.

Trony: offerte e grandi sconti per tutti

Volete spendere poco? allora siete nel posto giusto, grazie al SottoCosto di Trony, che ricordiamo sarà attivo fino al 25 giugno in ogni negozio, sarà possibile pensare di acquistare un eccellente Galaxy S22 al prezzo finale di soli 849 euro, oppure anche affidarsi direttamente ad iPhone 13, disponibile a 799 euro, per finire con il bellissimo iPhone 11, in vendita precisamente a soli 529 euro.

Gli utenti che invece fossero disposti a spendere cifre decisamente più basse, potranno fare affidamento su Xiaomi 11T, Realme C11, Oppo A94, Oppo A16, Motorola Moto G42, Redmi 9T, Galaxy A52s, Galaxy A22 e similari. Tutti i prodotti possono essere acquistati a meno di 300 euro, alle normali, se non classiche, condizioni di vendita, già espresse e raccontate nel dettaglio in precedenza.