Prezzi al 50% sui migliori prodotti in circolazione, da carrefour gli utenti hanno la possibilità di accedere a tantissime offerte molto speciali, impreziosite da prezzi sempre più bassi, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

La spesa, come potete immaginare, potrà essere completata solamente nei negozi fisici in Italia, in quanto al giorno d’oggi la tecnologia non può essere acquistata sul sito ufficiale o recandosi altrove sul territorio. I prezzi sono da considerarsi comprensivi di garanzia della durata di 2 anni, con validità dal giorno effettivo della compravendita.

Carrefour: offerte e sconti per tutti

La campagna promozionale convince con l’offerta mirata sul singolo prodotto, un indossabile molto interessante, caratterizzato da prestazioni all’avanguardia, ed un prezzo finale di vendita ridottissimo. Basteranno solamente 17,90 euro per il suo acquisto definitivo, sebbene comunque sia un modello prettamente sconosciuto, stiamo parlando dello smartwatch MC Plus.

Tra le specifiche tecniche da non trascurare, annoveriamo la presenza del sensore per il battito cardiaco, con la percentuale di ossigeno nel sangue, per finire con il display touchscreen e tutte le misurazioni del caso. Ricordiamo, ad ogni modo, essere un prodotto in vendita con garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location di acquisto.

Per conoscerlo da vicino, ed approfondire ogni singolo dettaglio dell’offerta, non dovete fare altro che collegarvi quanto prima al sito ufficiale dell’azienda stessa, troverete le offerte ed i singoli prezzi legati al volantino.