Nostradamus: quello che accadrà nel 2022 ci distruggerà definitivamente

Ben 467 anni fa nessuno sapeva ovviamente cosa sarebbe potuto accadere nel 2022. Eppure l’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese Nostradamus aveva già previsto e calcolato tutto. Non ci credete? Abbiamo una testimonianza ed è il suo libro intitolato “Le profezie” del 1555. Tenetevi forte perché le notizie non sono affatto buone.

Nostradamus: cos’altro potrebbe accadere nel 2022?

Egli parlava di un’angoscia incombente che ci toglierà persino il respiro: “Dopo una grande angoscia per l’umanità se ne prepara una ancora più grande“. Ad oggi non è chiaro se parlasse in particolar modo di un cambiamento climatico o di una tempesta solare in cui “gli uomini vedranno l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa” ma in ogni caso, ogni sua supposizione ha della verità celata.

Nostradamus ha inoltre previsto un terribile terremoto lungo la faglia di San Andreas in California e la caduta di un asteroide sulla Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Ma almeno su questo possiamo tirare un sospiro di sollievo, perché la NASA ha assicurato che non vedremo asteroidi cadere per almeno 100 anni.

Tuttavia dobbiamo preoccuparci per altro, ovvero per la previsione di una possibile guerra o di un momento di tensione internazionale tra paesi che gli esperti riconducono all’islamismo. Nostradamus scriveva: “A causa della discordia e della negligenza francesi, ai maomettani verrà data una possibilità. Il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele”. In ogni caso speriamo che tutto si risolva per il meglio e che le profezie di Nostradamus siano false.