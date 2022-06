Euronics è assolutamente invidiabile, la nuova campagna promozionale riesce a coinvolgere un numero elevato di utenti, grazie a prezzi sempre più economici e pronti a far girare letteralmente la testa a tutti coloro che vogliono avere il massimo, senza spendere poi così tanto.

Gli acquisti, tuttavia, non possono in nessun modo essere completati praticamente ovunque, ma devono essere limitati a specifiche aree sul territorio nazionale, o più precisamente a soci di appartenenza. Gli utenti che vorranno effettivamente acquistare, di conseguenza, saranno costretti a recarsi personalmente in uno dei punti vendita selezionati, entro la data di scadenza della campagna.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere gratis grandissimi codici sconto Amazon, ed ottime offerte generali.

Euronics: le nuove offerte e tutti i prezzi più convenienti

Come altre realtà del territorio, il periodo corrente sembra essere particolarmente propizio per gli sconti legati al mondo Apple, infatti anche da Euronics pare essere opportuno approfittare di MacBook Air, proposto nella variante da 13 pollici a soli 899 euro, per passare poi sullo smartphone, l’eccellente iPhone 12, il cui prezzo finale di vendita non supera i 699 euro.

In alternativa sono comunque disponibili ottimi smartphone con sistema operativo Android, quali possono essere Galaxy S21 FE, disponibile a 499 euro, passando anche per Galaxy S20 FE, in vendita a soli 399 euro, oppure un buonissimo Galaxy Z Flip3, il cui prezzo, ricordando che si tratta a tutti gli effetti di un foldable, si aggira sui 699 euro.

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino, ricordatevi di collegarvi quanto prima al seguente indirizzo.