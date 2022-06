Sugli smartphone Android solitamente si scaricano in modo sicuro le varie applicazioni utilizzando il Google Play Store. Nonostante si tratti dello store ufficiale di Big G, capita purtroppo anche spesso che si insidiano alcuni malware piuttosto pericolosi all’interno delle applicazioni presenti sullo store. In questo ultimi giorni, in particolare, sono state individuate nuove app potenzialmente pericolose.

Malware Android: attenzione a queste applicazioni sospette sul Google Play Store

In questi ultimi giorni diversi esperti del settore hanno individuato sul Google Play Store alcune applicazioni molto pericolose in quanto potrebbero celare al loro interno dei malware. In particolare, la scoperta è stata effettuata dal gruppo SecneurX, dall’agenzia informatica D3Lab e da Igor Golovin e Tatyana Shishkova di Kaspersky.

Le applicazioni incriminate e che potrebbero celare al loro interno un malware sono le seguenti:

• Document Manager

• Coin track Loan – Online loan

• Cool Caller Screen

• PSD Auth Protector

• RGB Emoji Keyboard

• Camera Translator Pro

Queste applicazioni, purtroppo, sono finite effettivamente sullo store di Google e sono state anche scaricate dagli ignari utenti. Il consiglio è ovviamente quello di disinstallare al più presto queste applicazioni. Come già detto, al loro interno si possono celare dei malware piuttosto pericolosi e di cui abbiamo già sentito parlare.

I malware in questione sono infatti Hydra e Joker. Questi ultimi sono in grado di creare seri problemi. Tra questi, possono infatti riuscire a rubare le password memorizzate sullo smartphone ma non solo, anche le e-mail, i codici dei conti bancari e anche i numeri di telefoni memorizzati all’interno del proprio smartphone.