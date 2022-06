Assassin’s Creed Valhalla riceverà un ulteriore anno di DLC gratuito post-rilascio. Questo includerà una nuova modalità di gioco chiamata Forgotten Saga, che è descritta come ‘ispirata alla roguelite’. In questa modalità, Eivor verrà continuamente inviato a Hel.

In The Forgotten Saga, si dice che Eivor affronti ondate di nemici in varie regioni di Niflheim e, una volta sconfitto, Hel stessa lo ‘scaccerà’ da Niflheim. Man mano che i giocatori raggiungono determinati traguardi e diventano più abili nel superare compiti generati proceduralmente, avranno diritto a ricompense e avanzamenti nel gioco.

Assassin’s Creed Valhalla riceverà un altro anno di DLC gratuiti

Non è stato fatto alcun annuncio in merito a una data di lancio o a una finestra per The Forgotten Saga. Sarà affiancato da un’altra serie di Sfide Mastery nel secondo anno di supporto; il primo, arrivato a giugno 2021, offriva combattimenti ripetitivi e sfide stealth, oltre ad armi e altri incentivi. Inoltre, Assassin’s Creed Valhalla riceverà un armeria rinnovata che includerà armi, equipaggiamento, armature e possibilità di costumi aggiuntivi. Inoltre, verranno aggiunte nuove Tombe dei Caduti da esplorare e risolvere.

Durante il live streaming di Assassin’s Creed Celebration di martedì, Ubisoft Montreal ha annunciato che i puzzle Tombs saranno disponibili entro la fine dell’autunno. Gli sviluppatori hanno affermato che i nuovi dungeon ‘metteranno fine al mistero che circonda Tombs of the Fallen‘.

Assassin’s Creed Valhalla è stato rilasciato a novembre 2020, due anni dopo il suo predecessore, Assassin’s Creed Odyssey. Ubisoft ha dichiarato nel luglio 2021 che sta lavorando a un gioco con il titolo provvisorio Assassin’s Creed Infinity. Non è stato fatto alcun annuncio in merito a una data di uscita o a un titolo ufficiale.