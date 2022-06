Trony prosegue sull’ottima strada intrapresa nei giorni scorsi, continuando a proporre ai consumatori nazionali il cosiddetto Sconto IVA, ovvero la possibilità di accedere a sconti fissi, a prescindere dalla tipologia o dalla merce effettivamente acquistata.

Tutti gli sconti sono da considerarsi disponibili ed attivi in esclusiva nei negozi fisici, dovete quindi ricordare che sarete effettivamente costretti a recarvi personalmente presso gli stessi, per completare nel miglior modo possibile gli acquisti. In parallelo, i prodotti sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che sono no brand con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Trony, che sconti assurdi, ecco il nuovo volantino

Con il volantino trony gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una occasione più unica che rara, è infatti disponibile uno sconto fisso prestabilito, raggiungibile su ogni singolo acquisto effettuato. La campagna promozionale Sconto IVA corrisponde proprio a questo, il cliente non deve fare altro che recarsi in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello tutto ciò che più desidera.

Quando andrà in cassa, gli addetti del punto vendita selezionato provvederanno ad applicare una riduzione fissa del 18,03%, direttamente sul valore di listino complessivo dell’ordine. Lo sconto sarà immediato e fisso, non sarà emesso un buono o un rimborso postumo, e comprenderà tutte le categorie merceologiche incluse all’interno del catalogo aziendale.

