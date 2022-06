Sebbene Nintendo non abbia partecipato al Summer Game Fest, un Nintendo Direct alla fine di questo mese consentirebbe a Nintendo di ‘intrufolarsi’. Con importanti annunci al Summer Games Fest per cose note come Starfield e Diablo 4, e poi sorprese come Minecraft Legends, il lavoro di Nintendo con un nuovo Nintendo Direct è pronto.

A febbraio, Nintendo ha rivelato una serie di aggiornamenti, tra cui nuovi circuiti per Mario Kart 8 Deluxe, una voce completamente nuova nella serie Fire Emblem sotto forma di Fire Emblem Warriors: Three Hopes e l’annuncio di Xenoblade Chronicles 3. Cosa possiamo aspettarci dal prossimo Nintendo Direct?

Nintendo rilascerà nuovi dettagli sui prossimi giochi

Tutti sono impazienti di ulteriori informazioni su Breath of the Wild 2 , quindi sarebbe fantastico dare un’occhiata più da vicino ai cambiamenti del gameplay, alla storia o anche a una data di uscita più precisa rispetto a “primavera 2023”.

La prospettiva della comparsa di Metroid Prime 4 è nei cuori di molti utenti. L’ultima avventura principale di Samus sarebbe una grande rivelazione per Nintendo. Da quando abbiamo appreso nel 2019 che Metroid Prime 4 è stato cestinato e rifatto con l’aiuto di Retro Studios, non abbiamo avuto altri dettagli.

Xenoblade Chronicles 3, invece, avrà quasi sicuramente un pò di spazio all’evento. Con una data di uscita a luglio, Nintendo non può fare a meno di sfruttare l’opportunità per mostrare l’ultimo capitolo della serie JRPG fantascientifica. Dato quanto siamo vicini al rilascio ora, un altro trailer avrebbe più senso, soprattutto se mostra più gameplay.

Per il momento, tutto ciò che possiamo fare è aspettare e fantasticare sui probabili annunci dei futuri giochi Nintendo.