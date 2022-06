Bennet prosegue con le ottime offerte dei giorni scorsi, proponendo a tutti gli utenti una campagna promozionale veramente molto interessante, impreziosita dalla presenza di prodotti di alto livello, in vendita a prezzi decisamente più bassi del normale.

La soluzione che troverete direttamente nel nostro articolo, è da considerarsi disponibile, nonché attiva, praticamente ovunque in Italia, ciò sta a significare che i singoli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, senza potersi recare virtualmente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il risparmio è notevole, grazie anche a prodotti con garanzia di 24 mesi, e completamente sbrandizzati.

Se volete i codici sconto Amazon gratis, ricordatevi di iscrivervi quanto prima al nostro canale Telegram.

Bennet: offerte e grandi sconti, ecco il nuovo volantino

Il volantino Bennet vuole fare la differenza anche nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo aggredisce il mondo Apple con uno sconto assolutamente interessante applicato sull’ottimo iPhone 12, il cui prezzo attuale si aggira attorno a soli 599 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna.

Le alternative legate invece al sistema operativo Android, prevedono prezzi decisamente più bassi ed economici, corrispondenti per l’esattezza a Galaxy A12 o anche galaxy A22, in vendita sempre a meno di 200 euro. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle solite condizioni di vendita, di cui vi abbiamo ampiamente parlato in precedenza; stando a quanto comunicato, le scorte non dovrebbero essere limitate, di conseguenza non termineranno prima della scadenza.

Per le nuove offerte del volantino, consigliamo comunque di collegarsi quanto prima al sito ufficiale, troverete nel dettaglio i singoli sconti.