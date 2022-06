Bennet non finisce mai di stupire, proprio in questi giorni l’azienda ha rinnovato la propria campagna promozionale, mettendo a disposizione degli utenti i nuovissimi sconti speciali, con prezzi sempre più convenienti su tutto.

Il volantino riparte da dove ci eravamo fermati nelle scorse settimane, sopratutto in termini di acquisti effettuati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, è bene sapere che, a prescindere dal prodotto selezionato, la garanzia di 24 mesi copre ogni singolo difetto di fabbrica, mentre gli smartphone sono distribuiti no brand.

Non perdetevi assolutamente il nostro canale Telegram, potrete scoprire ogni giorno le nuove offerte Amazon, ed anche i codici sconto gratis.

Bennet: quante offerte speciali attive solamente oggi

Conoscendo da vicino l’ottimo volantino, abbiamo l’opportunità di scoprire alcune occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Tra queste annoveriamo, ad esempio, l’eccellente Apple iPhone 12, uno smartphone che non risulta essere tra i più recenti del periodo, ma che comunque è ancora in grado di garantire prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo che non va oltre i 599 euro (la variante è da 128GB di memoria).

Per quanto riguarda il mondo android, invece, ecco arrivare una coppia di modelli decisamente economici, e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, quali possono essere Galaxy A12 e Galaxy A22, disponibili precisamente a meno di 200 euro. Per ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino Bennet, ricordando tutto quanto vi abbiamo raccontato, in termini di disponibilità sul territorio, o comunque accessibilità generale, raccomandiamo la visione delle pagine sul sito ufficiale.