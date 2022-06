Unieuro raccoglie all’interno dell’ultimo volantino, una lunghissima serie di sconti molto speciali, pensati appositamente per invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione quanto di buono avevamo già visto ed apprezzato in passato, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono essere completati nei negozi, come anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Quest’ultima soluzione gode di un punto a favore, ovvero la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, a partire da una spesa di almeno 49 euro.

Unieuro: le offerte sono tra le migliori

Con il volantino Unieuro gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere poco o niente, anche nel momento in cui dovessero decidere di acquistare uno smartphone di ultima generazione. La fascia maggiormente coinvolta è l’intermedia, infatti i prodotti sono più che altro in vendita a meno di 400 euro, e riguardano soluzioni del calibro di Huawei Nova 8i, Xiaomi 11T, Honor X8, Oppo A16, Oppo A54s o anche Galaxy A13.

Coloro che invece sono alla ricerca di qualcosa di più impegnativo, potranno decidere di affidarsi direttamente a Oppo Reno6 Pro, un prodotto in vendita a 549 euro, ed assolutamente in grado di garantire prestazioni da top di gamma assoluto. Il volantino ovviamente non si ferma qui, nel caso in cui foste interessati ad approfondire la conoscenza dell’ottima campagna, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate online.