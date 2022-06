L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Rovesciata, che rimarrà disponibile fino al prossimo 22 giugno 2022, salvo cambiamenti.

Vi ricordo che Rabona Mobile è un operatore virtuale (MVNO) che dal 17 Aprile 2019 eroga i suoi servizi appoggiandosi alla rete Vodafone fino in 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Scopriamo ora l’offerta.

Rabona Mobile lancia Rovesciata

L’offerta Rovesciata prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 250 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Con l’operatore virtuale Rabona Mobile, per l’acquisto della nuova SIM online è previsto un prezzo scontato a 19,99 euro, mentre ai clienti che si recano in negozio viene richiesto un prezzo di 25 euro.

In entrambi i casi, all’attivazione vengono erogati 25 euro di credito bonus, validi per pagare esclusivamente costi a consumo entro un periodo massimo di 12 mesi. Il bonus non è valido per pagare l’attivazione e il rinnovo dell’offerta flat. Le offerte Rabona si possono richiedere online e da App Rabona, con spedizione gratis in tutta Italia tramite corriere espresso, oppure nei punti vendita autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale.

L’offerta Rovesciata è già disponibile nello shop ufficiale del sito di Rabona e nei punti vendita di telefonia moble autorizzati. Per richiedere online una delle offerte basterà recarsi sul sito ufficiale dell’operatore, compilare il modulo in ogni sua parte, inserire i dati del precedente operatore e concludere il pagamento con carta di credito o PayPal. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre offerte.