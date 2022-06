Coop e Ipercoop stringono il cerchio attorno ai rivenditori di elettronica, presentando una delle migliori campagne promozionali del periodo, in termini proprio di rapporto qualità/prezzo. Gli utenti possono approfittare degli ottimi sconti nei vari negozi sparsi per il territorio, con qualche piccolo accenno al sito ufficiale, in modo da essere sicuri di ricevere la merce a domicilio, sopratutto senza costi aggiuntivi (solo con una spesa superiore ai 19 euro).

Tutti i prodotti sono al solito commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, ovvero sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand, in questo modo gli utenti che sceglieranno uno smartphone, avranno la certezza di ricevere aggiornamenti molto più tempestivi di un qualsiasi altro prodotto brandizzato da un operatore telefonico.

Coop e Ipercoop: le offerte ed i migliori sconti

Grazie a Coop e Ipercoop, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare ingenti quantitativi di denaro, anche nel momento in cui dovessero lontanamente pensare di acquistare smartphone di fascia alta. Il modello più interessante resta senza dubbio l’Apple iPhone 13, di recentissima commercializzazione, viene proposto al pubblico a soli 839 euro, garantendo prestazioni da top di gamma assoluto (con 64GB di memoria ROM).

Nel mentre sono racchiusi una selezione di sconti veramente speciali ed economici, quali possono essere TCL 20Y, Realme C25Y, Galaxy A13 (in due varianti, anche da 128GB) e altro ancora. Per ogni altra informazione in merito, ricordiamo di collegarsi il prima possibile a questo indirizzo.