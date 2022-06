Kinder: dopo i focolai di Salmonella il direttore promette risarcimenti ai colpiti

Gli ultimi dati ufficiali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), al 18 maggio 2022, dicevano che i prodotti Kinder con la salmonella avevano contagiato 324 bambini in Europa (369 in tutto il mondo). Ma qual è stata veramente la causa e cosa spetta agli sfortunati? Parla il Direttore francese.

Kinder: i prodotti coinvolti dalla salmonella

Dopo mesi Nicolas Neykov ha svelato alcuni particolari circa le indagini in merito a come possa essere avvenuta la contaminazione del cioccolato Kinder. Egli ha dichiarato: “Secondo le nostre indagini, la contaminazione proverrebbe da un filtro situato in un serbatoio di burro dello stabilimento di Arlon in Belgio.”

Nel caso ve lo foste perso, ecco i prodotti Kinder contaminati dalla salmonella:

Kinder Mix , il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi.

, il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi. ” Maxi Mix , in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Mini Eggs , in formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 100 e 182 grammi e in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Happy Moments , in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Happy Moments Mini Mix in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF. Kinder Shoko Bons da 133 g, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

Per riconoscere i lotti dello stabilimento belga è necessario: