Kinder: i focolai crescono, la salmonella raggiunge sempre più alimenti Ferrero

Qualora vi fosse capitato uno dei prodotti in precedenza elencati, vi consigliamo di controllare ulteriormente cercando le diciture RZ – LZ – R03 –L03. Ovviamente non consumateli ma contattate il servizio consumatori. Come fare? Compilate il forum sul sito https://www.ferrero.it/servizio-consumatori o chiamate il numero verde 800 90 96 90.

L’EFSA, Autorità per la sicurezza Alimentare Europea, ha sottolineato: “Il focolaio è caratterizzato da una percentuale insolitamente alta di bambini di età inferiore ai 10 anni ricoverati in ospedale, alcuni con gravi sintomi clinici come dissenteria mista a sangue. Sulla base di interviste ai pazienti e studi epidemiologici analitici iniziali, sono stati individuati quale probabile via di infezione alcuni prodotti a base di cioccolato“. E infine ha aggiunto: “I casi sono stati individuati mediante tecniche avanzate di tipizzazione molecolare. Poiché questa metodica di test non viene eseguita di routine in tutti i Paesi, è possibile che alcuni episodi non siano stati individuati”.