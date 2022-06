Svelata la barca elettrica Candela P-8 Voyager. È il primo aliscafo elettrico a lungo raggio al mondo che consentirà ai suoi utenti di esplorare i mari senza lasciare alcuna impronta di carbonio o causare inquinamento acustico.

Il suo sistema è simile ad altri modelli di barche prodotti da Candela, e sarà il primo taxi boat a lungo raggio al mondo.

Le barche e le navi sono sempre state la norma per l’esplorazione a lunga distanza. Da tempo immemorabile, gli esploratori hanno utilizzato le navi per raggiungere diverse parti del mondo ed esplorare qualsiasi luogo.

Ora, siamo a un punto in cui la navigazione e la nautica come la conosciamo stanno subendo un cambiamento epocale. Motori grandi, rumorosi e poco ecologici stanno lasciando il posto a motori elettrici più piccoli ma molto potenti che non emettono inquinamento atmosferico o acustico.

Questa nuova barca di Candela è un perfetto esempio di questo cambiamento epocale. Candela è un marchio di produzione di barche elettriche che ha l’obiettivo di accelerare la transizione verso laghi e oceani privi di combustibili fossili.

Quanto dura la batteria

Per fare ciò, il marchio ha finora lanciato più barche elettriche. Tuttavia, la loro ultima barca è il loro più grande successo.

Il Candela P-8 Voyager è progettato per essere un taxi acqueo a lungo raggio da utilizzare per il turismo. Il suo clou è l‘autonomia di 40 miglia nautiche ad alta velocità. Ad una velocità di 22 nodi (40,7 km/h), il Candela P-8 Voyager può coprire una distanza di 74 chilometri. Con una velocità leggermente ridotta, tuttavia, l’autonomia aumenta notevolmente. Ad una velocità di 20 nodi (37 km/h), può coprire una distanza di circa 92 chilometri.

Le navi e le barche hanno bisogno di molta potenza per vincere l’attrito e la resistenza creati dall’acqua. Gli aliscafi impiegati dal Candela P-8 Voyager aiutano in una certa misura. È alimentato dal motore Candela C-POD che secondo il marchio può durare una vita senza manutenzione. La barca dispone anche di una gamma di ausili elettronici e assistenza che le consentono di avere un’ottima qualità di guida aumentando allo stesso tempo l’efficienza.

Il sistema di bordo inoltre cambia automaticamente l’angolo dell’aliscafo quando la barca raggiunge una velocità di 16 nodi. È anche in grado di gestire scia e tagli grazie alle sue capacità di regolazione dell’altezza. Il Candela P-8 Voyager può ospitare comodamente sei passeggeri e dispone anche di aria condizionata all’interno della cabina. I preordini per il P-8 sono attualmente aperti, basta un pagamento di 2.000 euro come acconto.