Sta arrivando a moltissimi utenti un messaggio sospetto da parte del contatto PosteInfo. L’SMS è una truffa che rischia di mettere a repentaglio la vostra sicurezza digitale e il vostro conto bancario. Si parla spesso di questo tipo di truffe, le quali spopolando a periodi alterni sul web e vengono indentificate col nome di phishing. Andiamo a vedere nel dettaglio come sta agendo questa truffa.

PosteInfo: evitate di cliccare sul link di questo SMS, è una truffa

Evitate a tutti i costi di abboccare nella trappola del messaggio PosteInfo. All’interno dell’SMS truffa largamente diffuso, c’è un intento dichiaratamente fraudolento, il quale mira a rubare i dati personali e le coordinate bancarie a migliaia di utenti. Come avviene tutto ciò?

Viene inviato un messaggio dove gli utenti vengono invitati a cliccare su un link per via di una problematica al proprio conto. Successivamente, vi verrà chiesto l’inserimento di alcuni dati per verificare che tutto sia in regola.

Ed è proprio qui che verrete immediatamente colpiti: i dati forniti al sito falso verranno immediatamente inoltrati ai malfattori, i quali entreranno subito sul vostro conto corrente e ruberanno fino all’ultimo centesimo.

Come riconoscere queste truffe

Riconoscere queste truffe non è affatto impossibile, anzi. Per prima cosa, sappiate che un qualsiasi istituto bancario o le Poste non vi chiederanno mai di inserire i propri dati personali all’interno di un form, essendo che sono strettamente privati. In secondo luogo, non cliccate mai su nessun link che vi viene inviato tramite SMS o mail, soprattutto se è palesemente sospetto.