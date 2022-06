Il marchio LIDL è sotto attacco a causa di una nuova truffa che sta circolando sul web. Per chi non lo sapesse, Monsieur Cuisine è un prodotto della Silvercrest, un robot da cucina che costa 349 euro. A gennaio 2021, l’azienda si è vista messa con le spalle al muro e costretta a ritirare il suo prodotto dal mercato per via di una violazione del brevetto Bimby della Vorwerk.

Truffa LIDL: robot da cucina a 2 euro, l’ultima invenzione dei malfattori

Di recente, ci sono state tante segnalazioni da parte degli utenti per via di alcuni post che stanno diventando decisamente virali su alcune pagine Facebook, le quali fanno finta di essere la catena di supermercati e dove viene pubblicizzato il Monsieur Cuisine a soli 2 euro. Non poteva ovviamente mancare anche un link dove si accede ad un sito dove è possibile acquistarlo facilmente.

Potrete subito notare che il dominio dove vengono rimandati i clienti per avere accesso all’offerta è Riftason.info, che chiaramente non corrisponde al sito ufficiale di LIDL. La truffa si serve sempre dello stesso metodo: il phishing. Viene creata una pagina uguale a quella della catena di supermercati e da lì comincia l’inganno (immagine in basso).

Dopo aver risposto minuziosamente al sondaggio, sarete invitati ad inserire i vostri dati personali e le coordinate bancarie per poter usufruire dell’offerta. Se siete arrivate qui, fermatevi immediatamente e mettere al sicuro i vostri risparmi. Nel caso in cui siete già andati oltre, contattate immediatamente la vostra banca, perché si tratta solamente di una truffa.