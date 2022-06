Il colosso Motorola si sta preparando per lanciare il suo primissimo smartphone top di gamma, quello che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno col nome di Moto Edge 2022.

Nelle ultime ore sono trapelate le potenziali specifiche tecniche che promettono molto bene. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Motorola Moto Edge 2022 ha un’ottima scheda tecnica

Le immagini trapelate online mostrano il presunto look di Moto Edge 2022. Posteriormente vediamo un modulo fotografico con tre sensori mentre anteriormente ci sarà un display con foro centrale per ospitare la singola fotocamera anteriore. Il sensore d’impronte digitali dovrebbe essere integrato sul retro del dispositivo, in corrispondenza del logo Motorola.

Il nuovo dispositivo monta un display da 6.5 pollici Full HD+ pOLED con refresh rate massimo di 144Hz, processore MediaTek Dimensity MT6879 con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Fotocamera posteriore formata da 3 sensori rispettivamente da 50 megapixel la principale, 13 megapixel il grandangolo e 2 megapixel il terzo sensore. Mentre nella parte anteriore troveremo un sensore da ben 32 megapixel.

Al momento Motorola deve ancora indicare una data di lancio prevista per il nuovo Moto Edge 2022. Orientativamente questa dovrebbe cadere entro l’ultimo trimestre 2022, ovvero tra ottobre e dicembre. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche mese per vederlo con i nostri occhi.