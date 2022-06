I Reels per i creatori di contenuti sono stati aggiornati su Facebook e Instagram di proprietà di Meta. Nuovi strumenti di modifica, l’opzione per creare e programmare Reels sul desktop e molto altro sono tra le nuove funzionalità. Quindi, senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata a tutte le nuove funzionalità che saranno presto disponibili a livello globale.

A partire da Instagram Reels, l’aggiornamento aggiunge quattro nuove funzionalità in totale. Il primo è che Instagram ora consente agli utenti di importare e utilizzare i propri clip audio su Reels. La clip audio può essere utilizzata su un video purché sia ​​superiore a 5 secondi.

Sono disponibili nuovi strumenti per i Reels

La prossima aggiunta sono gli adesivi per sondaggi, quiz ed emoji, che in precedenza erano disponibili solo sulle storie di Instagram. La terza nuova funzionalità, Modelli, è simile ai modelli di TikTok in quanto consente agli utenti di creare rulli utilizzando un altro rullo come modello. Instagram mostra i timestamp che corrispondono a una canzone o a un’altra tendenza sull’app e gli utenti possono abbinarli alle proprie fotografie o video. L’ultima innovazione di Instagram è la lunghezza massima estesa di un video, che ora consente film fino a 90 secondi.

Facebook Reels ha anche ottenuto alcune nuove funzionalità, come la possibilità di creare, modificare, programmare e pubblicare Facebook Reels direttamente dal proprio browser Web utilizzando Creator Studio. C’è anche uno strumento di ritaglio per creare brevi segmenti da video più lunghi. Questa nuova funzione andrà a vantaggio anche degli streamer di Facebook, che potranno generare una breve clip dal loro stream e condividerla come Reel.

Ultimo ma non meno importante, Facebook ha rilasciato una funzione Sound Sync, che, come TikTok, può sincronizzare automaticamente i video clip al ritmo di una canzone.