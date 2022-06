Secondo il più recente sondaggio di Steam, Nvidia sembra vendere molte più schede grafiche RTX 3080, così come altre versioni RTX 3000. risultati del sondaggio sull’hardware di maggio 2022 tra i giocatori della piattaforma Steam sono disponibili e l’RTX 3080 è la GPU in più rapida crescita nella classifica, apparendo nell’1,27% dei PC ad aprile e ora all’1,51% a maggio: un aumento dello 0,24 per cento.

Altre schede sono l’RTX 3070, che ha guadagnato lo 0,19% per una quota totale del 2,13%, e l’RTX 3060, che ha guadagnato lo 0,18% per una quota totale del 2,36%. Ricorda, questo è l’aumento più significativo e le RTX 3080, 3070 e 3060 non sono ancora vicine alla vetta della classifica generale delle GPU. La GTX 1060 detiene la prima posizione (+7,17%), mentre la 3060 e la 3070 sono rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto e la 3080 è salita al quindicesimo (si avvicina all’RTX 3060 Ti, anch’essa in rialzo di 0,15 per cento questo mese).

Nvidia sta vendendo tante schede RTX serie 3000

È sorprendente vedere le schede grafiche RTX 3000 fare buoni guadagni su tutta la linea, in particolare la RTX 3080, che non è affatto una GPU economica. Tuttavia, i prezzi stanno scendendo man mano che la RTX 3080 e altre GPU Ampere diventano più ampiamente disponibili, quindi non è inaspettato vedere le prestazioni della scheda grafica migliori nelle classifiche di Steam.

Anche se un aumento dello 0,24% per il mese potrebbe non sembrare così spettacolare, è il più grande movimento al rialzo dall’inizio dell’anno. Questa scheda grafica era presente nell’1,11% dei PC Steam valutati a gennaio e quella cifra era salita solo all’1,27% ad aprile, il che implica che l’aumento di maggio è di gran lunga maggiore.