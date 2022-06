Una nuova potenziale minaccia sta per arrivare vicino alla Terra. La NASA ha infatti identificato un nuovo asteroide denominato 2021 GT2, il quale dovrebbe passare proprio vicino al nostro pianeta 6 giugno 2022. Si tratta di un corpo celeste molto grande ma, nonostante questo, non sembra rappresentare una vera e propria minaccia per noi.

L’asteroide 2021 GT2 sta per passare vicino al nostro pianeta il 6 giugno 2022

È stato individuato un nuovo asteroide che passerà vicino al nostro pianeta tra pochi giorni. Come già accennato, si tratta del corpo celeste identificato come 2021 GT2. Le sue dimensioni sono piuttosto importanti. Secondo gli studi effettuati, infatti, quest’ultimo è largo tra i 37 e gli 80 metri, una dimensione paragonabile a tre volte quella della balena blu.

Questo corpo celeste è stato catalogato come near-Earth object, in quanto orbita entro 1,3 UA dal Sole. L’asteroide 2021 GT2 passerà infatti ad una velocità di 26.000 chilometri all’ora e ad una distanza di 3,5 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Si tratta di circa 10 volte la distanza media che ci separa dalla Luna. Per questo motivo, anche questa volta sembra che non ci siano pericoli concreti di impatto.

Rivedremo passare ancora una volta questo asteroide vicino al nostro pianeta fra circa 12 anni, ovvero il 26 gennaio del 2034. Quando accadrà, la sua distanza dalla Terra sarà ancora più elevata. Si tratta infatti di 14,5 milioni di chilometri. Vi ricordiamo che non molti giorni fa avevamo visto passare un altro corpo celeste nei pressi della Terra. Si tratta dell’asteroide 7335. Quest’ultimo, in particolare, è passato vicino al nostro pianeta lo scorso 27 maggio 2022.