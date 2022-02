Un asteroide che potrebbe essere di quasi 1.250 piedi di diametro dovrebbe passare vicino la Terra questa settimana.

L’asteroide, chiamato 2022 BH7, passerà vicino il nostro pianeta venerdì viaggiando ad una velocità di oltre 50.000 km orari.

Raggiungerà la distanza più vicina alla Terra intorno alle 16:45, quando sarà a circa 1,4 milioni di km di distanza, circa sei volte più lontano della luna.

La Terra sarà perfettamente al sicuro durante il passaggio di BH7 del 2022. Tuttavia, l’asteroide è ancora classificato come un asteroide potenzialmente pericoloso (PHA) dal Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) della NASA.

Quanto è grande questo asteroide

Agli asteroidi viene assegnata questa classificazione in base alle loro dimensioni, sebbene un asteroide possa ancora essere un PHA anche se non è previsto che colpisca la Terra.

2022 BH7 soddisfa questi criteri, come mostrano i dati CNEOS. Ciò significa che l’asteroide potrebbe essere largo quasi quanto l’Empire State Building è alto.

I dati CNEOS mostrano che l’asteroide 2022 CO6 dovrebbe sorvolare la Terra martedì e arriverà a poco più della metà della distanza tra la Terra e la luna.

Offerte di abbonamento a Newsweek >

La CO6 del 2022 non dovrebbe ancora colpirci, e in ogni caso è molto più piccola della BH7 del 2022 con un diametro massimo stimato di circa 144 piedi.

Anche se gli impatti degli asteroidi possono sembrare di dominio dei film di Hollywood, gli scienziati prendono sul serio la minaccia che rappresentano. Secondo CNEOS, ci si aspetta che asteroidi più grandi di circa 100 metri raggiungano la superficie terrestre in media una volta ogni 10.000 anni circa. Sarebbero abbastanza grandi da causare disastri mondiali, comprese le onde di marea.

Poi c’è stato l’asteroide Chelyabinsk che è esploso a circa 14 miglia sopra la città russa nel 2013. L’asteroide delle dimensioni di una casa ha causato un’onda d’urto che ha fatto esplodere finestre per oltre 200 miglia quadrate, ferendo oltre 1.600 persone.