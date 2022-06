Le ultime offerte del volantino Bennet riescono a ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore di milioni di utenti sul territorio nazionale, data la presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti, ai quali gli utenti possono fare riferimento nell’ottica di risparmiare al massimo.

Volendo godere delle stesse riduzioni, è bene sapere che la campagna risulta essere attiva fino al 15 giugno 2022, in ogni singolo negozio in Italia, quindi senza differenze territoriali di sorta, ma non online sul sito. I prodotti sono sempre distribuiti alle medesime condizioni, ciò sta a significare che sono no brand, quindi aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore, senza dimenticarsi della garanzia di 24 mesi, che copre ogni singolo difetto di fabbrica.

Bennet: questi sono i nuovi sconti da non perdere di vista

Il volantino che si nasconde alle spalle dell’ultima campagna promozionale di Bennet, promette un risparmio veramente importante sull’acquisto di un prodotto Apple, stiamo parlando dell’eccellente iPhone 12, il cui prezzo di listino si aggira attorno ai 599 euro. Il modello in questione rappresenta la scorsa generazione dei top di gamma secondo l’azienda di Cupertino, fermo restando essere ancora oggi un’ottima alternative per coloro che vogliono accedere all’ecosistema, senza spendere poi così tanto.

In caso contrario, volendo invece acquistare un prodotto con sistema operativo Android, la scelta potrà comunque ricadere su galaxy A12 o anche su Galaxy A32, entrambi distribuiti a meno di 200 euro. Per le nuove offerte del volantino, dovete però collegarvi al sito ufficiale di Bennet, scoprirete da vicino tutti i prezzi bassi.