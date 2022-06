Un volantino inedito ed esclusivo vi attende in questi giorni da Carrefour, la nuova campagna promozionale è pronta a far sognare letteralmente i consumatori, con prezzi alla portata di tutti, e sopratutto l’occasione perfetta per approfittare di ottime riduzioni.

La maggior parte degli sconti collegati alla campagna sono appartenenti al mondo dei beni di prima necessità, oltre che alimentari, tuttavia è bene ricordare la presenza di piccole occasioni tecnologiche, atte comunque a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo possibile. Gli acquisti, come al solito del resto, potranno essere completati solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale.

Carrefour: offerte dai prezzi incredibili con le migliori occasioni

Con il volantino Carrefour gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare uno smartphone economico, ed allo stesso tempo godere di discrete prestazioni generali. Il modello che al giorno d’oggi risulta essere disponibile, è l’ottimo Xiaomi Redmi 9A, un prodotto distribuito a soli 94,90 euro, con alle spalle 64GB di memoria interna, che ricordiamo essere espandibile.

Nel caso in cui non lo conosciate, la scheda tecnica è impreziosita dalla presenza di un incredibile display LCD da 6,53 pollici di diagonale, affiancato da una batteria da 5000mAh, che garantisce una autonomia superiore alla media, e sicuramente un’estetica molto all’avanguardia ed alla moda. Il prodotto può essere acquistato, senza differenze, in ogni singolo negozio in Italia; per godere di una maggiore visione d’insieme della campagna, consigliamo il collegamento al sito ufficiale.