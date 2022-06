Le nuove offerte del volantino Euronics sono indubbiamente le migliori del mese di Giugno, una delle pochissime occasioni per riuscire a spendere sempre meno, avendo la certezza di poter approfittare di prezzi economici sulla maggior parte dei prodotti coinvolti.

Le limitazioni imposte dall’azienda, tuttavia, sono legate più che altro alla disponibilità sul territorio nazionale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti non potranno essere completati ovunque in Italia, ma dovranno necessariamente essere legati a specifici punti vendita del relativo socio di appartenenza. Nel nostro articolo vi parliamo della campagna di Euronics Nova, ma in rete si possono trovare anche tutte le altre.

Euronics: le nuove occasioni sono da non lasciarsele sfuggire

Gli sconti indicati sono da considerarsi attivi fino all’8 giugno, e sono comprensivi di una buonissima selezione di prodotti, nella maggior parte dei casi legati alla fascia bassa della telefonia mobile. I modelli in questione sono infatti tutti in vendita a meno di 400 euro, e comprendono Galaxy A32, Galaxy A52s, Galaxy A22, Oppo A74, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi 9C e similari.

Nell’eventualità in cui si sia alla ricerca di un prodotto dalle migliori prestazioni, ecco allora che sarà possibile puntare su Oppo Reno6, il cui prezzo si aggira sui 549 euro, senza dimenticarsi di Galaxy S21 FE, disponibile a 499 euro, come anche di Galaxy Z Flip3, in vendita a 699 euro, oppure di Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a soli 829 euro. Tutte le offerte del volantino sono raccolte direttamente qui.