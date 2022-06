Euronics non finisce mai di stupire e sorprendere, in questi giorni l’azienda è stata in grado di proporre al pubblico un volantino pieno zeppo di occasioni da saper e poter cogliere al volo, ricordando infatti che gli acquisti sono però limitati a specifiche aree del territorio.

Nel momento in cui vorrete avvicinarvi alla campagna, dovete sapere che tutti i prodotti possono essere solamente acquistati nei negozi fisici, con vincoli anche legati al socio di appartenenza. Nel nostro articolo parliamo del volantino di Euronics Dimo, ma è comunque possibile pensare di accedere ad una serie di proposte anche di altre location.

Con il nostro canale Telegram ufficiale potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e continuare a scoprire ogni giorno una infinità di sconti speciali.

Euronics: offerte e prezzi assurde

Con il volantino Euronics gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su una serie di prodotti dalla qualità ben superiore alle aspettative, con prezzi che si riducono di volta in volta, sino a raggiungere livelli assolutamente inattesi. Tutte le migliori offerte sono legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, volendo rientrare nei 400 euro di spesa, sarà possibile acquistare i vari redmi 9C, Galaxy A52s, Honor 50 Lite, Galaxy A22, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 10S, Oppo A74 e similari.

Gli utenti che invece sono maggiormente interessati a prodotti leggermente più costosi, potranno comunque pensare di acquistare Apple iPhone 13 a soli 829 euro, come anche i vari Motorola Razr a 699 euro, Galaxy S21 FE a soli 499 euro, passando infine per Galaxy Z Flip3 a 699 euro, o anche Oppo Reno6 a 549 euro.