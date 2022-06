I migliori sconti del periodo sono solamente da Comet, con la corrente campagna promozionale, l’azienda pare essere assolutamente in grado di convincere gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, senza mai costringerli a spendere cifre particolarmente elevate.

Il volantino rispecchia tutti i trend del momento, e ciò che effettivamente l’azienda ci ha abituati a vedere nel passato, ciò sta a significare che i prodotti sono distribuiti no brand, e prevedono anche la garanzia della durata di 2 anni, con validità a partire dall’effettiva data di acquisto. In parallelo, al superamento dei 49 euro di spesa sarà possibile ottenere la spedizione gratuita, senza trascurare comunque la presenza del Tasso Zero, per coloro che invece spenderanno più di 199 euro.

Comet: svelati i nuovi sconti da impazzire

Spendere poco con Comet sembra essere decisamente più facile del previsto, all’interno della nuova campagna promozionale si possono trovare innumerevoli occasioni per risparmiare, anche nel momento in cui si volessero acquistare smartphone appartenenti alla fascia medio-alta. Il volantino convince tutti con la possibilità di spendere solamente 449 euro per l’acquisto di un Galaxy S21 FE, senza dimenticarsi dell’eccellente (seppur anzianotto) Apple iPhone 11, la cui cifra di acquisto si aggira nel periodo a 599 euro.

Tutti gli altri sconti sono legati a categorie merceologiche differenti, o comunque a prodotti che possono invogliare gli utenti che sono alla ricerca di soluzioni maggiormente mirate atte a soddisfare requisiti ben chiari e specifici.