Una vera e propria stangata sui costi delle bollette ha interessato gli italiani nel corso di questa prima parte dell’anno. Da mesi i cittadini si trovano a dover fare i conti con prezzi sempre più alti per le forniture energetiche, sia per quanto concerne la luce sia per quanto concerne il gas.

Bollette per luce e gas, alcuni consigli per il risparmio

Lo scenario delle bollette per la luce ha previsto un ritocco sino al 45% in più rispetto ai prezzi dello scorso anno. Per quanto concerne la componente del gas, invece, gli italiani si sono trovati a pagare in questi mesi anche sino al 55% in più sui prezzi dello scorso anno.

Su una scala annua, gli aumenti dei prezzi per i cittadini hanno portato ad aumenti davvero considerevoli per un totale di 1000 euro su scala annua. Il Governo, per evitare una definitiva stangata, ha messo in campo per i suoi cittadini un duplice fondo dal valore di 5 miliardi di euro prima e di 15 miliardi in questa primavera.

Il risparmio mensile rappresenta un obiettivo da dover conseguire a tutti i costi. Gli italiani possono evitare di spendere qualche euro in più sulle loro bollette puntando ad una rimodulazione ottimizzata della spesa energetica. L’utilizzo di macchine di nuova generazione, così come una rimodulazione attenta dei consumi potrebbe portare a spese inferiori sino al 20% su base mensile.

Sempre gli italiani possono anche tagliare i costi per le loro spese di gestione legate all’invio dei pagamenti. Con i pagamenti online, ad esempio, si tagliano i costi extra legati a spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali.