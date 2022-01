Per gli italiani i costi per le bollette gas e luce sono diventati un vero e proprio incubo. Nel corso di queste settimane milioni di cittadini, sia privati che professionisti, saranno chiamati a pagare cifre nettamente superiori per il pagamento delle utenze domestiche.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Gli analisti hanno elaborato dei modelli che lasciano poco al caso. Per quanto concerne i prezzi delle bollette per il gas, il valore aggiuntivo rispetto ai prezzi dello scorso anno potrebbe superare la quota del 50% nel mese di Gennaio. Rispetto allo stesso mese del 2021, è inoltre previsto un rincaro superiore del 40% per il pagamento della componente gas.

Sempre gli esperti hanno evidenziato quella che sarà la spesa per famiglia nel 2022 relativa alle bollette per luce e gas. I cittadini si troveranno a pagare sino a 1000 euro in più rispetto alle relative somme dello scorso anno.

Nel corso di queste settimane, il Governo ha messo a disposizione di tutti i cittadini un fondo dal valore di 5 miliardi come risorse per impattare, almeno in forma parziale, gli aumenti sui costi delle bollette per luce e gas. Con grande probabilità, le risorse del Governo saranno riviste al rialzo nel corso dei mesi a venire, considerato che la crisi energetica potrebbe dilungarsi almeno sino all’estate.

Nonostante le rassicurazioni da parte dell’esecutivo, le diverse associazioni di categoria sono ancora impegnate per chiedere un azzeramento totale degli aumenti, per mezzo di sconti sull’IVA o sulle commissioni legate proprio alle bollette per luce e gas.