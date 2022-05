Un elenco ricchissimo di offerte molto speciali vi attende in questi giorni da Carrefour, offrendo a tutti la possibilità di acquistare alcuni dei migliori smartphone in commercio, senza costi aggiuntivi di sorta, in termini di disponibilità sul territorio o di regione in regione.

La campagna promozionale è proprio questo, una soluzione pensata per abbracciare il maggior numero di negozi possibili, a cui gli utenti possono decidere di affidarsi nell’idea di spendere sempre meno, godendo ugualmente di prodotti di alto livello. Gli stessi sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche no brand, ovvero hanno aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore.

Carrefour: offerte da non credere e prezzi mai visti

Con il volantino Carrefour attuale, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un prodotto generalmente in grado di convincere sopratutto coloro che sono alla ricerca di un dispositivo decisamente economico e dal giusto rapporto qualità/prezzo. Il modello in questione è appunto lo Xiaomi Redmi 9A, un terminale in vendita da più di un anno, il cui prezzo comunque non supera i 94,90 euro circa.

Sfogliando la scheda tecnica, ne possiamo comunque apprezzare le qualità generali, ricordando a tutti gli effetti essere dotato di processore quad-core, di circa 2GB di RAM, ed anche di un display LCD da 6,53 pollici di diagonale, impreziosito da una batteria che raggiunge addirittura i 5000mAh, ottima per una migliore autonomia generale.

L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato solamente nei negozi fisici.