Solo oggi da Bennet sono disponibili smartphone quasi gratis, all’interno dell’ultimo volantino si possono scoprire ottime occasioni per spendere poco o niente, riuscendo difatti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Gli utenti che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, devono sapere che i prezzi sono da considerarsi bassi ed attivi solo ed esclusivamente in negozio, poiché al giorno d’oggi le medesime riduzioni non sono state applicate online sul sito ufficiale. In parallelo, nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Bennet: offerte e sconti per tutti, ma sopratutto prezzi bassi

Il modello di smartphone che maggiormente ha catturato la nostra attenzione in questi giorni di validità della campagna, è sicuramente l’Apple iPhone 12, un prodotto che si trova sul mercato da poco più di un anno, ma che ancora oggi è in grado di promettere prestazioni al top. La variante in vendita da Bennet prevede 64GB di memoria interna, ed un prezzo finale di soli 599 euro.

Riducendo le aspettative e le performance generali, l’occhio cade sul trittico Galaxy A12, Galaxy A32 e Galaxy A22, un mix di modelli di Samsung in vendita a meno di 200 euro, tutti molto simili tra di loro. Le occasioni migliori sono comunque online sul sito, collegatevi subito per risparmiare al massimo.