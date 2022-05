Volvo e le auto che hanno troppi difetti: gli automobilisti sono furiosi

Il marchio Volvo risulta uno dei più famosi in giro per l’Europa soprattutto per quanto riguarda la qualità di costruzione. Le auto svedesi infatti hanno sempre presentato classifiche ammirevoli per quanto riguarda le varie voci che vanno a mettere in mostra l’importanza di un veicolo.

Non sarebbero però in pochi a lamentarsi di Volvo, soprattutto per alcune problematiche ricorrenti che starebbero interessando alcune auto anche di livello. Bisogna infatti, prima di acquistare un auto del genere, conoscere quali sono le problematiche ricorrenti. Stando a quanto raccontato dai proprietari di Volvo, i principali problemi andrebbero a riguardare il motore, il carburante, il consumo dell’olio e la trasmissione.

Volvo: ecco tutte le problematiche più ricorrenti che ravvisano gli automobilisti

Uno dei primi problemi riguarda soprattutto un guasto al motore, il quale si andrebbe a trovare all’interno della maggior parte dei modelli Volvo. Il tutto sarebbe dovuto ad un guasto causato dalla ventola di raffreddamento, la quale comporterebbe poi il surriscaldamento del motore e il guasto.

Segue anche un problema di perdita del servosterzo, molto comune all’interno delle auto Volvo.questa perdita avviene nel momento in cui il tubo che contiene il liquidò del servosterzo del serbatoio verso il sistema inizia a perdere.

Sono inoltre tantissime le persone che lamenterebbero un consumo eccessivo dell’olio, il quale porterebbe ad un rabbocco continuo.

Per non parlare poi della cattiva economia di carburante, visto che le auto di Volvo hanno un’accelerazione più lenta. Proprio per questo, quando si prova a dare più gas per partire più velocemente, il consumo di carburante sembra essere davvero eccessivo.