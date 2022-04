Volvo ha grandi progetti per i suoi veicoli elettrici. Abbiamo già visto il lancio della Volvo XC40 Recharge anche in Malesia. L’ultima mossa di Volvo per migliorare l’esperienza dei clienti è l’introduzione di aggiornamenti software over-the-air (OTA) per le loro auto.

Le funzionalità di aggiornamento OTA sono ora disponibili per gli ultimi modelli XC90, S60 e V60 e anche tutte le auto Volvo a partire dall’anno modello 2023 lo riceveranno.

L’introduzione di questa funzionalità significa che tutti i veicoli elettrici Volvo saranno in grado di ricevere aggiornamenti OTA. I proprietari di Volvo riceveranno anche un aggiornamento al loro sistema di infotainment, portandolo ad Android 11. Ciò include l’accesso a nuove categorie di app su Google Play Store, con lo streaming video un’altra funzionalità che apparirà più avanti nel corso dell’anno.

Tanti miglioramenti in arrivo

Inoltre, l’ultimo aggiornamento OTA arriverà con una serie di altri sottili miglioramenti come una migliore gestione dell’energia, timer migliorati e aggiornamenti alle funzionalità delle app mobili e per auto. I miglioramenti nella gestione dell’energia, in particolare, aiuteranno a mantenere la temperatura della batteria durante la stagione calda e fredda per un’autonomia di guida più lunga.

“Rendendo tutti i modelli Volvo in grado di ricevere aggiornamenti via etere, facciamo importanti progressi verso la nostra ambizione di migliorare ogni giorno le auto dei nostri clienti. Questa è una pietra miliare significativa; ora stiamo aggiornando le auto di tutti i modelli nella maggior parte dei nostri mercati, portando i vantaggi degli aggiornamenti continui a distanza a un numero sempre crescente di clienti“, ha detto Henrik Green, Chief Product Officer di Volvo Cars.

Questo aggiornamento OTA, in particolare, copre oltre 190.000 auto Volvo in Malesia, Australia, Hong Kong, India, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Taiwan e Tailandia. Tuttavia, i proprietari di Volvo XC40 vorranno notare che non tutte le sue varianti saranno in grado di ottenere l’update.