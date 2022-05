I prezzi più bassi dell’anno vi attendono in questi giorni direttamente da Expert, e promettono un risparmio che va ben oltre le rosee aspettative, garantendo difatti al consumatore la possibilità di mettere le mani su prodotti sempre più interessanti e di ottimo livello.

La campagna promozionale convince pienamente con tantissimi modelli tra cui è possibile scegliere, ma sopratutto con la più ampia disponibilità sul territorio nazionale. Gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, se non per gli acquisti effettuati online sul sito; in questo caso è bene ricordare che potrebbe essere necessario versare un piccolo contributo per la consegna diretta a domicilio (sempre gratis invece in negozio).

Expert: le nuove offerte mettono in buona luce gli utenti

Splendide notizie per gli utenti interessati all’acquisto di nuovi smartphone e tecnologia, da Expert vi attendono ottime occasioni per spendere sempre meno, ed un carnet di prodotti di tutto rispetto. Partendo dalla fascia più alta incrociamo, comunque l’eccellente Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo comunque si aggira attorno ai 599 euro, per scendere poi verso modelli decisamente più economici e concorrenziali.

Tra questi, ad esempio, troviamo Xiaomi Redmi 9C, Realme GT Master Edition, Wiko y62 Plus, TCL 20s, Oppo A54s e similari, tutti proposti a cifre che non vanno oltre i 400 euro. I dettagli dell’ottimo volantino sono raccolti direttamente sul sito ufficiale, in modo da poter approfondire i prezzi più bassi.