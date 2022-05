Spendere poco con Carrefour è davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, all’interno dell’attuale volantino, infatti, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del previsto, anche appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

La campagna promozionale è decisamente interessante e ricca di soddisfazioni, anche in termini di disponibilità sul territorio nazionale; dovete ricordare, infatti, che tutti gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, senza differenze territoriali o soluzioni di questo tipo. Inoltre, coloro che si avvicineranno ad uno smartphone, avranno la certezza di poter approfittare della variante no brand, in modo da essere sicuri di ricevere sempre aggiornamenti tempestivi.

Carrefour: offerte impazzire nel nuovo volantino

Solo oggi da Carrefour gli utenti hanno la possibilità di acquistare uno dei migliori prodotti in commercio, stiamo parlando dell’incredibile Xiaomi Redmi 9A, un prodotto appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, oggi effettivamente acquistabile con un esborso di soli 94,90 euro, rispetto al prezzo originario di listino decisamente superiore.

Il modello, chiaramente, appartiene alla fascia bassa, e come tale non presenta prestazioni di alto profilo. Tra le specifiche più interessanti troviamo un display da 6,53 pollici di diagonale (con risoluzione HD+), senza però dimenticarsi dei 2GB di RAM, e comunque della batteria da 5000mAh, con autonomia decisamente superiore alle aspettative. L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato solo ed esclusivamente nei negozi fisici, la scadenza della campagna è fissata ad oggi.