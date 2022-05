YouTube Music ha lanciato silenziosamente una nuova funzionalità che suggerisce i dispositivi a cui trasmettere la tua musica. Se trasmetti spesso la tua musica a un dispositivo supportato e connesso al Wi-Fi, come una smart TV o un altoparlante wireless, trarrai sicuramente vantaggio da questo aggiornamento.

La nuova funzionalità, disponibile sia nella versione iOS che in quella Android dell’app YouTube Music, è stata scoperta da ChromeUnboxed e viene visualizzata come sezione ‘Consigliati’ nella parte superiore del menu ‘Trasmetti su un dispositivo’ . Questa nuova area consiglierà i dispositivi di trasmissione approvati collegati alla tua rete Wi-Fi, come le migliori smart TV o gli altoparlanti Google Nest, solo per citare alcuni esempi.

YouTube Music ha rilasciato l’aggiornamento per iOS e Android

Questi consigli sembrano essere basati sui dispositivi su cui ti ritrovi a trasmettere di più. In quanto tale, potrebbe essere un utile risparmio di tempo, consentendoti di connetterti al tuo altoparlante preferito senza dover scorrere l’intero elenco di dispositivi di trasmissione.

Se il suggerimento non è quello che stai cercando, premi semplicemente la ‘X’ accanto al nome del dispositivo per rimuoverlo dall”Elenco suggerimenti’. Se il software è in grado di individuare un altro suggerimento, lo sostituirà.

Sebbene apprezziamo eventuali miglioramenti o miglioramenti a YouTube Music, riteniamo che questa funzione di consigli sul casting potrebbe essere andata ancora oltre. Per impostazione predefinita, la funzione sembra proporre il collegamento con cui il tuo telefono si connette di più. Di conseguenza, potrebbe non proporre sempre il dispositivo più vicino a te in un dato momento ma quello che utilizzi da più tempo, rendendo l’accoppiamento più lento del dovuto.