Apple è conosciuta per la sua rigida applicazione delle linee guida quando si tratta del suo App Store. L’azienda può essere spietata quando gli sviluppatori cercano di superare i limiti che ha impostato. Ad esempio, il colosso tecnologico di Cupertino non ha esitato a vietare l’account di Epic Games quando Fortnite ha implementato un metodo di pagamento di terze parti.

Di conseguenza, Epic Games ha perso il privilegio di mettere i suoi prodotti nello store di Apple. Tuttavia, la severità del signore della tecnologia può essere vantaggiosa per gli utenti. Ciò è particolarmente evidente in una prossima linea guida che Apple implementerà il mese prossimo.

Apple rilascerà nuove regole guida

Gli sviluppatori che consentono agli utenti di creare un account tramite le loro app saranno costretti a offrire anche un’opzione di eliminazione dell’account. La regola è stata annunciata molto tempo fa e finalmente entrerà in vigore a partire dal 30 giugno. Ciò presuppone che la società non la ritarderà ancora una volta, ovviamente.

In un post sul suo sito Web per sviluppatori, Apple ha ricordato agli sviluppatori che hanno tempo fino al 30 giugno per rispettare la nuova regola. Coloro che offrono un pulsante per la creazione di un account nelle loro app dovranno includere un pulsante ovvio per eliminarlo. Ciò evita agli utenti iPhone di dover contattare l’assistenza o passare attraverso reindirizzamenti infiniti per eliminare il proprio account online e i dati da un determinato server. Le nuove linee guida andranno a vantaggio di coloro che risiedono in paesi senza leggi rigorose sulla protezione dei dati.

Vale la pena notare che la disattivazione temporanea o il blocco dell’account non sono sufficienti. L’app deve includere un pulsante di eliminazione permanente facile da individuare che elimina tutti i dati relativi a un utente. Ovviamente, se le leggi locali contraddicono questa linea guida, gli sviluppatori possono adattare le proprie app di conseguenza.