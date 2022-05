Bancomat: lo stop ai prelievi in arrivo, ecco quando spariranno i contanti

Una questione, o meglio un assunto è molto chiaro: al giorno d’oggi le persone senza soldi contanti non saprebbero cosa fare. In realtà la maggior parte di esse si è già abituato da tempo all’utilizzo delle carte e quindi della cosiddetta moneta virtuale. Ci sono però ancora tantissime persone che fanno largo utilizzo dei contanti, andando al bancomat e prelevando soldi dei propri conti correnti o dalle proprie carte prepagate.

Stando a quanto riportato infatti tale azione potrebbe diventare sempre meno frequente nel futuro prossimo. La moneta elettronica sta continuando nella sua evoluzione, con quella contante che invece risulta sempre meno indispensabile rispetto al passato recente.

Bancomat: ora la voglia di prelevare potrebbe diminuire, le stime parlano chiaro

Quando si parla di fine dei contanti, non c’è nulla di vero dal momento che bisognerà attendere ancora un po’. È chiara al contempo l’inflessione verso la moneta elettronica, che avrebbe effettuato un netto aumento all’interno dei pensieri degli utenti. Le stime parlano in sorpasso della moneta elettronica nei confronti di quella contante non prima del prossimo 2030.

La data orientativa è stata quindi identificata, con la fine della processione verso i bancomat che avevano abituato tutti diversi anni fa a ritirare i propri risparmi. È chiaro che tutti comunque dovranno adattarsi, con questo tipo di utilizzo dei propri soldi che potrà servire anche ad evitare spiacevoli situazioni. Ricordiamo infatti che i soldi contanti favoriscono il proliferare del lavoro in nero così come di tante altre attività che vanno anche nel mondo criminale.