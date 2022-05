Comet non finisce mai di stupire la popolazione italiana con una nuovissima serie di offerte speciali, caratterizzate da prezzi sempre più bassi ed economici, nonché un carnet di sconti in grado di comprendere prodotti di ogni tipo e genere.

Il volantino resta esattamente sulle medesime lunghezze d’onda delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati in ogni negozio, come anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso, tuttavia, è bene ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, solo nel caso in cui l’ordine avesse un valore inferiore ai 49 euro.

Comet: offerte e prezzi sempre da non perdere

Risparmiare con Comet è davvero semplicissimo, data comunque la possibilità di mettere le mani su prodotti di altissima qualità, dietro il pagamento di cifre tutt’altro che elevate. L’esempio più importante della bontà della campagna, è forse rappresentato dal recente Samsung Galaxy S21 FE, un prodotto dalle prestazioni interessantissime, raggiungibile mediante il pagamento di un contributo che non sfora i 449 euro complessivi.

Gli utenti che vogliono invece buttarsi a capofitto nel mondo Apple, potranno effettivamente pensare di acquistare un buonissimo Apple iPhone 11, un modello che è disponibile sul mercato da un paio d’anni ormai, ma che viene commercializzato ancora a circa 600 euro, e può sempre garantire discrete prestazioni generali. Per gli altri sconti del volantino, correte a collegarvi quanto prima al seguente indirizzo.