Niantic, la società che ha sviluppato Pokemon GO, ha appena rivelato che nuovi elementi social sarebbero stati resi disponibili ai giocatori attraverso un’app diversa, che i giocatori dovranno scaricare. All’inizio di questo mese, l’azienda ha lanciato un’esperienza di app social nell’ambito di un beta test limitato, il che significava che solo i partecipanti a Ingress potevano accedervi.

Durante la closed beta, l’app ha dato ai giocatori di Ingress la possibilità di trovare altri giocatori creando comunità locali, di aggiungere e gestire amici e altri giocatori in tutti i titoli Niantic, di organizzare chat con gli amici in un unico posto e coordinare raid e di creare e condividere eventi locali Inoltre, l’app ha consentito agli utenti di creare e condividere eventi locali o incontri con altri giocatori nella loro zona.

Pokemon GO continua a migliorare la propria piattaforma

Entro i prossimi mesi, tutte le funzionalità di Pokemon GO, o almeno una parte significativa di quelle più cruciali, saranno accessibili. Sono progettati per semplificare la comunicazione tra i giocatori di Pokemon GO, consentire ai giocatori di conoscere nuove comunità e offrire ai giocatori l’opportunità di partecipare a battaglie raid locali.

Inoltre, a partire da questo mese, Mega Energy e Rare Candy XL saranno disponibili come ricompense per il completamento di una battaglia raid locale, il che renderà molto più semplice evolvere e potenziare i Pokemon. Questo entrerà in vigore il primo di ogni mese. Inoltre, a partire dal 23 maggio, il Box Evento da 1 PokeCoin venduto nel negozio non conterrà più i Pass Raid Remoti. Invece, offrirà un assortimento a rotazione di diverse oggetti.