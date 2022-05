Gli appassionati di calcio sono sempre più in attesa in vista dell’ultima giornata di Serie A. Con gli ultimi verdetti del campionato da decidere, molti italiani si affideranno allo streaming IPTV per seguire la loro squadra del cuore negli ultimi minuti della stagione.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

Gli utenti che quest’anno si sono affidati allo streaming illegale hanno avuto la possibilità di riunire in un unico pacchetto tutti i contenuti provenienti da Sky, DAZN e Amazon Prime Video. L’obiettivo per il pubblico è rappresentato ovviamente dal fattore dei risparmi. A differenza delle reali pay tv, in questo caso gli italiani hanno avuto la possibilità di risparmiare sino al 90% rispetto ai costi regolari.

I rischi sono però un fattore da non trascurare, sotto questo aspetto. Gli utenti che scelgono l’IPTV si espongono a possibili sanzioni, il cui valore massimo può arrivare sino a 30mila euro. Per i casi di recidiva è prevista la reclusione sino a tre anni.

Anche le truffe in rete rappresentano una possibile sciagura per gli appassionati di calcio. Su Telegram così come su WhatsApp ci sono molte chat che sponsorizzano finti account IPTV. Gli utenti dopo aver pagato il corrispettivo di un abbonamento annuale non ricevono alcun servizio in cambio.

Il pezzotto e la tecnologia IPTV per lo streaming irregolare è vincolata anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.