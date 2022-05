Il produttore cinese Realme ha da poco annunciato ufficialmente due nuovi smartphone. Il primo è il nuovo Realme Narzo 50 5G e il secondo è il nuovo Realme Narzo 50 Pro 5G. Di questi due modelli, per il momento arriverà in Italia soltanto il primo. Vediamo qui di seguito le caratteristiche del device che arriverà anche da noi.

Realme Narzo 50 5G arriva ufficialmente in Italia: ecco le specifiche

Realme Narzo 50 5G è dunque il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore e sarà disponibile ufficialmente anche per il mercato italiano. Come anticipato dai rumors, lo smartphone dispone di un display IPS LCD a 90Hz ed il processore è il soc MediaTek Dimensity 810 5G. Tra le altre caratteristiche, non mancano il chip NFC per i pagamenti contacless, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e un’ampia batteria da ben 5000 mSh con supporto alla ricarica veloce dell’azienda da 33W.

Realme Narzo 50 5G – scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz

Processore MediaTek Dimensity 810 5G

Tagli di memoria da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD

Dual camera posteriore da 48 MP e un sensore in bianco e nero

Fotocamera anteriore da 8 MP

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 33W

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente Realme UI 3.0

Altro: audio stereo, chip NFC, jack audio, sensore biometrico laterale

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Narzo 50 5G sarà disponibile all’acquisto dal 25 maggio ad un prezzo scontato di 229,99 euro. Successivamente, il suo prezzo sarà di 259,99 euro.