I prezzi attivati da euronics all’interno del suo ultimo volantino sono davvero bassissimi, e possono quasi spingere il cliente a risparmiare a livelli mai visti prima. Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente, con la possibilità di accedervi in scioltezza in ogni singolo negozio in Italia.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, ma non presentano differenze in relazione al socio di appartenenza. Gli utenti ne possono fruire indistintamente dalla provenienza, inoltre tutti i prodotti sono corredati dalle classiche condizioni: no brand e garanzia di 24 mesi.

Euronics: attenzione a questi sconti assurdi

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, in questi giorni gli utenti sono veramente pronti a mettere mano al portafoglio per accedere ad un elenco importante di sconti speciali, che coinvolgono anche gli smartphone top di gamma. Un chiaro esempio può essere l’ottimo samsung Galaxy Z Flip3, un foldable dalle prestazioni incredibili, con form factor a conchiglia, in vendita a soli 749 euro.

Volendo invece virare verso un modello più classico e canonico, la scelta potrà ricadere sull’ottimo samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale di 480 euro lo rende sicuramente appetibile per milioni di consumatori in Italia. Le restanti offerte del volantino sono comunque legate a modelli ancora più economici, quali possono essere Wiko Y62, Wiko Y62 Plus, Redmi 9C o anche Wiko Power U20 e Galaxy A32.