Trony batte una volta per tutte anche Unieuro, riuscendo ad avere la meglio con una campagna promozionale che sembra avere dell’incredibile, ed al cui interno si possono trovare ottime occasioni per spendere sempre meno.

Il volantino non ammette repliche, ma sopratutto risulta essere ampiamente disponibile sull’intero territorio nazionale, con piena accessibilità in ogni negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari. Coloro che acquisteranno, infatti, potranno farlo ovunque, ma non sul sito ufficiale.

Trony: le offerte sono sempre le migliori

Incredibili chance di risparmio per tutti gli utenti da Trony, grazie al corrente volantino, infatti, sarà possibile godere di uno sconto speciale pari al 50% del prezzo originario di listino, attivato su una coppia di prodotti. Ma come funziona il meccanismo?

L’idea alla base del volantino corrente non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare, in parole povere, che sarà possibile aggiungere una coppia di prodotti al carrello, i quali devono avere un prezzo differente di almeno 5 euro.

Successivamente, recandosi in cassa si avrà diritto a ricevere uno sconto pari al 50% del prezzo originario di listino, applicato solo sul meno caro della coppia.

Ricordiamo che la riduzione di cui vi abbiamo appena parlato è da considerarsi istantanea ed immediata, in altre parole lo sconto non corrisponde ad un buono o un rimborso postumo. La campagna promozionale è da considerarsi valida solamente per gli acquisti in negozio, non online sul sito ufficiale.